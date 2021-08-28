Thunderstorms moving out over Lake Michigan. Special marine warning issued., valid through 5:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 416 PM CDT SAT AUG 28 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND... OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 515 PM CDT. * AT 414 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED FROM NEAR CHICAGO O'HARE AIRPORT TO OFFSHORE OF EVANSTON, ALL MOVING NORTHEAST AT 10 TO 15 KTS. ALL ARE CAPABLE OF PRODUCING WIND GUSTS GREATER THAN 34 KTS. HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MONTROSE HARBOR, WILMETTE HARBOR, BELMONT HARBOR AND DIVERSY HARBOR. HAIL...0.00IN WIND...>34KTS $$