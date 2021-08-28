Thunderstorms moving out over Lake Michigan. Special marine warning issued., valid through 5:15 pm CDT

Weather

by:

Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
416 PM CDT SAT AUG 28 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND...

  OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 515 PM CDT.

* AT 414 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED FROM NEAR CHICAGO 
  O'HARE AIRPORT TO OFFSHORE OF EVANSTON, ALL MOVING NORTHEAST AT 10 
  TO 15 KTS. ALL ARE CAPABLE OF PRODUCING WIND GUSTS GREATER THAN 34 
  KTS. 

  HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND 
           SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MONTROSE HARBOR, WILMETTE HARBOR, BELMONT HARBOR AND DIVERSY
  HARBOR.


HAIL...0.00IN
WIND...>34KTS

$$

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News