SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1056 AM CDT MON AUG 29 2022

ILZ003-004-008-010-011-291700-
DE KALB IL-BOONE IL-WINNEBAGO IL-OGLE IL-LEE IL-
1056 AM CDT MON AUG 29 2022

...GUSTY THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EASTERN OGLE, CENTRAL 
LEE, DE KALB, EASTERN WINNEBAGO AND BOONE COUNTIES THROUGH NOON 
CDT...

AT 1054 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF THUNDERSTORMS 
PRODUCING GUSTY WINDS, MOVING EAST AT 40 MPH. THIS LINE OF STORMS 
MAY INTENSIFY. 

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCKFORD, DEKALB, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, SYCAMORE,
DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, POPLAR GROVE, GENOA,
AMBOY, SHABBONA, ROCKFORD AIRPORT, CANDLEWICK LAKE, CORTLAND, CHERRY
VALLEY AND DAVIS JUNCTION.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 80 AND 123.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 48 AND 95.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 31.

THIS INCLUDES...  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, BOONE COUNTY
FAIRGROUNDS, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY
COLLEGE, ROCKFORD AVIATORS BASEBALL, AND ROCKFORD SPEEDWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM CDT FOR
NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS.

&&

LAT...LON 4249 8871 4176 8870 4163 8894 4179 8963
      4200 8926 4222 8918 4249 8917
TIME...MOT...LOC 1554Z 281DEG 36KT 4209 8925 

MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

$$

BORCHARDT
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1056 AM CDT MON AUG 29 2022

ILZ003-004-008-010-011-291700-
DE KALB IL-BOONE IL-WINNEBAGO IL-OGLE IL-LEE IL-
1056 AM CDT MON AUG 29 2022

...GUSTY THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EASTERN OGLE, CENTRAL 
LEE, DE KALB, EASTERN WINNEBAGO AND BOONE COUNTIES THROUGH NOON 
CDT...

AT 1054 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF THUNDERSTORMS 
PRODUCING GUSTY WINDS, MOVING EAST AT 40 MPH. THIS LINE OF STORMS 
MAY INTENSIFY. 

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ROCKFORD, DEKALB, BELVIDERE, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, SYCAMORE,
DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, POPLAR GROVE, GENOA,
AMBOY, SHABBONA, ROCKFORD AIRPORT, CANDLEWICK LAKE, CORTLAND, CHERRY
VALLEY AND DAVIS JUNCTION.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-39 BETWEEN MILE MARKERS 80 AND 123.
 I-88 BETWEEN MILE MARKERS 48 AND 95.
 I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 31.

THIS INCLUDES...  NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, BOONE COUNTY
FAIRGROUNDS, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, ROCK CUT STATE PARK, ROCK VALLEY
COLLEGE, ROCKFORD AVIATORS BASEBALL, AND ROCKFORD SPEEDWAY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 400 PM CDT FOR
NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS.

MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH