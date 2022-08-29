BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1147 AM CDT MON AUG 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO CALUMET HARBOR...
  NEARSHORE WATERS FROM CALUMET HARBOR TO MICHIGAN CITY...
  OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 145 PM CDT.

* AT 1146 AM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM 14 NM SOUTHWEST OF MCHENRY TO 8 NM WEST OF ELGIN TO
  12 NM WEST OF AURORA TO 30 NM WEST OF JOLIET, MOVING EAST AT 40
  KNOTS.

  HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND 
           SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, 31ST STREET HARBOR, MONROE
  HARBOR, BURNS HARBOR, CALUMET HARBOR, INDIANA HARBOR, MONTROSE
  HARBOR, BURNHAM HARBOR, HAMMOND MARINA, JACKSON PARK HARBOR AND
  BELMONT HARBOR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

HAIL...0.00IN
WIND...>34KTS