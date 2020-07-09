Thunderstorms developing, especially across north and west portions of the Chicago area…some could produce gusty winds to 50 mph and heavy rainfall

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 611 PM CDT THU JUL 9 2020 ILZ004>006-011>013-103-100015- LAKE IL-KANE IL-BOONE IL-DE KALB IL-MCHENRY IL-DUPAGE IL- NORTHERN COOK IL- 611 PM CDT THU JUL 9 2020 ...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR LAKE...DE KALB...KANE... MCHENRY...DUPAGE...NORTHWESTERN COOK AND BOONE COUNTIES UNTIL 715 PM CDT... AT 609 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS OVER NORTHEASTERN ILLINOIS. EACH HAVE THE POTENTIAL TO PRODUCE WIND GUSTS IN EXCESS OF 50 MPH WHICH IS STRONG ENOUGH TO DOWN SMALL TREE LIMBS. SMALL HAIL IS POSSIBLE, TOO. MOVE INDOORS IF YOU HEAR THUNDER!