SEVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
705 PM CDT TUE SEP 20 2022

COOK IL-
705 PM CDT TUE SEP 20 2022

...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN COOK COUNTY IS
CANCELLED...

THE STORM WHICH PROMPTED THE WARNING HAS WEAKENED BELOW SEVERE
LIMITS, AND NO LONGER POSES AN IMMEDIATE THREAT TO LIFE OR PROPERTY.
THEREFORE, THE WARNING HAS BEEN CANCELLED.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS.

TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT
AGENCY. THEY WILL RELAY YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
CHICAGO.

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 538
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
709 PM CDT TUE SEP 20 2022

ILC031-043-197-210115-
/O.CAN.KLOT.SV.A.0538.000000T0000Z-220921T0100Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 538 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 3 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                WILL                 

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, CAROL STREAM, CHICAGO, 
DOWNERS GROVE, EVANSTON, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, NAPERVILLE, 
OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, WHEATON, 
AND WILMINGTON.

$$

LMZ740>742-210115-
/O.CAN.KLOT.SV.A.0538.000000T0000Z-220921T0100Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 538 FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL