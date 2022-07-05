EVERE WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
612 PM CDT TUE JUL 5 2022

MCHENRY IL-
612 PM CDT TUE JUL 5 2022

...THE TORNADO WARNING FOR CENTRAL MCHENRY COUNTY IS CANCELLED...

THE TORNADO THREAT HAS DIMINISHED AND THE TORNADO WARNING HAS BEEN 
CANCELLED. HOWEVER, DAMAGING WINDS REMAIN LIKELY AND A SEVERE 
THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT FOR THE AREA.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS.