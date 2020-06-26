Strong thunderstorms moving from DeKalb and Kane Counties into Boone and McHenry Counties

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR NORTHEASTERN DE KALB...WEST CENTRAL KANE...SOUTHWESTERN MCHENRY AND SOUTHEASTERN BOONE COUNTIES UNTIL 245 PM CDT... AT 222 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR BELVIDERE TO NEAR SYCAMORE. MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH. NICKEL SIZE HAIL WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SYCAMORE, GENOA, KINGSTON AND BURLINGTON. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 33. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS.