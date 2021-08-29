Strong thunderstorms heading out into Lake Michigan- Special Marine Warning issued for the nearshore waters through 4:45 pm CDT

Weather
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
310 PM CDT SUN AUG 29 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO CALUMET HARBOR...

  OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 445 PM CDT.

* AT 309 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM 19 NM NORTHEAST OF HARRISON-DEVER CRIB TO NEAR
  WILMETTE HARBOR TO NEAR ELGIN, MOVING EAST SOUTHEAST AT 30 KNOTS.

  HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND 
           SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, 31ST STREET HARBOR, MONTROSE
  HARBOR, MONROE HARBOR, BELMONT HARBOR, BURNHAM HARBOR, DIVERSY
  HARBOR AND DUSABLE HARBOR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.

HAIL...0.00IN
WIND...40KTS

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News