Strong thunderstorms heading out into Lake Michigan- Special Marine Warning issued for the nearshore waters through 4:45 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 310 PM CDT SUN AUG 29 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO CALUMET HARBOR... OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 445 PM CDT. * AT 309 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 19 NM NORTHEAST OF HARRISON-DEVER CRIB TO NEAR WILMETTE HARBOR TO NEAR ELGIN, MOVING EAST SOUTHEAST AT 30 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, 31ST STREET HARBOR, MONTROSE HARBOR, MONROE HARBOR, BELMONT HARBOR, BURNHAM HARBOR, DIVERSY HARBOR AND DUSABLE HARBOR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES. HAIL...0.00IN WIND...40KTS