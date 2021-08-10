Strong thunderstorms continue across portions of Kankakee, Livingston, Ford, and Iroquois counties in Illinois and in Lake, Porter, Jasper, and Newton counties in northwest Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 922 PM CDT TUE AUG 10 2021 ILZ023-032-033-039-INZ001-002-010-011-110315- LIVINGSTON IL-IROQUOIS IL-KANKAKEE IL-FORD IL-PORTER IN-NEWTON IN- JASPER IN-LAKE IN- 922 PM CDT TUE AUG 10 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF EAST CENTRAL LIVINGSTON, KANKAKEE, NORTH CENTRAL FORD, NORTHERN IROQUOIS, NORTHERN NEWTON, SOUTHERN PORTER, SOUTHERN LAKE AND NORTHERN JASPER COUNTIES THROUGH 1015 PM CDT... AT 921 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS FROM EAST OF PONTIAC, TO EAST OF KANKAKEE, TO VALPARAISO, MOVING EAST AT 30 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND NICKEL SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... VALPARAISO, KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, LOWELL, DEMOTTE, HEBRON, MOMENCE, GILMAN, HERSCHER, CLIFTON, MOROCCO, WHEATFIELD, LAKE VILLAGE, LAKES OF THE FOUR SEASONS, WINFIELD, ROSELAWN, KOUTS, LIMESTONE AND LAKE DALECARLIA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS...AND NORTHWESTERN INDIANA. && LAT...LON 4075 8794 4077 8852 4091 8850 4119 8789 4139 8724 4152 8693 4108 8693 TIME...MOT...LOC 0221Z 271DEG 25KT 4107 8779 MAX HAIL SIZE...0.88 IN MAX WIND GUST...50 MPH $$ FRIEDLEIN