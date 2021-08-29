Strong thunderstorms are moving into portions of southeastern Cook County; valid through 4:45 pm

Weather

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SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
423 PM CDT SUN AUG 29 2021

ILZ104-105-292145-
SOUTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL-
423 PM CDT SUN AUG 29 2021

...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN COOK
COUNTY THROUGH 445 PM CDT...

AT 423 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER
PALOS HILLS, MOVING EAST AT 25 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, BURBANK, OAK FOREST, ALSIP, PALOS
HILLS, JUSTICE, ASHBURN, EVERGREEN PARK, BRIDGEVIEW, MIDLOTHIAN,
CHICAGO RIDGE, HICKORY HILLS, PALOS HEIGHTS, CRESTWOOD, WORTH,
COUNTRYSIDE, WILLOW SPRINGS AND MERRIONETTE PARK.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-55 BETWEEN MILE MARKERS 278 AND 279.

THIS INCLUDES...  WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL AND MORAINE VALLEY
COMMUNITY COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

&&

LAT...LON 4164 8791 4177 8789 4174 8768 4158 8774
TIME...MOT...LOC 2123Z 289DEG 23KT 4169 8786 

MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

$$

BIRK

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