Strong thunderstorms are moving into portions of southeastern Cook County; valid through 4:45 pm

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 423 PM CDT SUN AUG 29 2021 ILZ104-105-292145- SOUTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL- 423 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN COOK COUNTY THROUGH 445 PM CDT... AT 423 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER PALOS HILLS, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, BURBANK, OAK FOREST, ALSIP, PALOS HILLS, JUSTICE, ASHBURN, EVERGREEN PARK, BRIDGEVIEW, MIDLOTHIAN, CHICAGO RIDGE, HICKORY HILLS, PALOS HEIGHTS, CRESTWOOD, WORTH, COUNTRYSIDE, WILLOW SPRINGS AND MERRIONETTE PARK. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-55 BETWEEN MILE MARKERS 278 AND 279. THIS INCLUDES... WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL AND MORAINE VALLEY COMMUNITY COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. && LAT...LON 4164 8791 4177 8789 4174 8768 4158 8774 TIME...MOT...LOC 2123Z 289DEG 23KT 4169 8786 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH $$ BIRK