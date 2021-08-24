Strong thunderstorm to impact portions of northwest Cook and northeast DuPage counties through 5:45 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 513 PM CDT TUE AUG 24 2021 ILZ013-103-104-242245- DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL- 513 PM CDT TUE AUG 24 2021 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHEASTERN DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES THROUGH 545 PM CDT... AT 513 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER ITASCA, OR OVER ELK GROVE VILLAGE, MOVING EAST AT 20 MPH. HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PEA SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ARLINGTON HEIGHTS, SCHAUMBURG, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, ELMHURST, LOMBARD, OHARE AIRPORT, ADDISON, GLENDALE HEIGHTS, ELK GROVE VILLAGE, FRANKLIN PARK, ROSELLE, BLOOMINGDALE, VILLA PARK, BENSENVILLE, WOOD DALE, NORTHLAKE, SCHILLER PARK, RIVER GROVE AND ITASCA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 77. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 2 AND 12. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 28 AND 30. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH