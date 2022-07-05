SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
351 PM CDT TUE JUL 5 2022

ILZ005-052115-
MCHENRY IL-
351 PM CDT TUE JUL 5 2022

...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN MCHENRY
COUNTY THROUGH 415 PM CDT...

AT 350 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER
BULL VALLEY, OR NEAR CRYSTAL LAKE, MOVING EAST AT 15 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CRYSTAL LAKE, ALGONQUIN, LAKE IN THE HILLS, MCHENRY, WOODSTOCK,
ISLAND LAKE, CARY, FOX RIVER GROVE, BARRINGTON HILLS, LAKEWOOD,
OAKWOOD HILLS, PRAIRIE GROVE, PORT BARRINGTON, BULL VALLEY, HOLIDAY
HILLS, TROUT VALLEY AND RIDGEFIELD.

THIS INCLUDES...MCHENRY COUNTY COLLEGE AND MORAINE HILLS STATE PARK.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO
LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.