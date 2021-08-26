Strong thunderstorm develops over southern Cook County

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 530 PM CDT THU AUG 26 2021 SOUTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL- 530 PM CDT THU AUG 26 2021 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN COOK COUNTY THROUGH 600 PM CDT... AT 529 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER ALSIP. THIS STORM WAS NEARLY STATIONARY. HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 30 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... OAK LAWN, OAK FOREST, BLUE ISLAND, ALSIP, PALOS HILLS, MIDLOTHIAN, CHICAGO RIDGE, PALOS HEIGHTS, CRESTWOOD, WORTH, MERRIONETTE PARK, MOUNT GREENWOOD AND ROBBINS. THIS INCLUDES... WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...30 MPH