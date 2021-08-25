Strong T-storms will impact portions of Will/Kankakee Counties in Illinois and Newton/Lake Counties in NW Indiana…

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...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN WILL,
EASTERN KANKAKEE, NORTHWESTERN NEWTON AND SOUTHWESTERN LAKE COUNTIES
THROUGH 930 PM CDT...

AT 843 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM STEGER TO NEAR BEECHER TO NEAR GRANT PARK TO
NEAR HOPKINS PARK. MOVEMENT WAS EAST AT 25 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MERRILLVILLE, SCHERERVILLE, KANKAKEE, CROWN POINT, PARK FOREST,
BOURBONNAIS, BRADLEY, CEDAR LAKE, STEGER, LOWELL, MANTENO, PEOTONE,
MOMENCE, LAKE VILLAGE, DYER, ST. JOHN, CRETE, UNIVERSITY PARK, MONEE
AND BEECHER.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 310 AND 315, AND BETWEEN MILE MARKERS 320
AND 338.

THIS INCLUDES...  GOVERNORS STATE UNIVERSITY, LAKE COUNTY
FAIRGROUNDS, AND WILL COUNTY FAIRGROUNDS.

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