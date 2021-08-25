Strong t-storms in Porter County, IN until 9:30PM CDT…

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF PORTER COUNTY THROUGH 930 PM CDT... AT 846 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR SOUTH HAVEN TO NEAR WINFIELD. MOVEMENT WAS EAST AT 20 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PORTAGE, VALPARAISO, CHESTERTON, HEBRON, LAKES OF THE FOUR SEASONS, SOUTH HAVEN, PORTER, KOUTS, BURNS HARBOR, WHEELER, BOONE GROVE AND MALDEN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... INDIANA I-80 NEAR MILE MARKER 16. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 22 AND 37. THIS INCLUDES... VALPARAISO UNIVERSITY AND PORTER COUNTY FAIRGROUNDS.