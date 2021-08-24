Strong, potentially severe thunderstorms to impact portions of Kane, Grundy, DuPage, Kendall, Will, and LaSalle counties through 7:45 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 654 PM CDT TUE AUG 24 2021 ILZ012-013-019>021-106-250045- KANE IL-GRUNDY IL-DUPAGE IL-KENDALL IL-NORTHERN WILL IL-LA SALLE IL- 654 PM CDT TUE AUG 24 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF KENDALL, LA SALLE, NORTHWESTERN WILL, NORTHWESTERN GRUNDY, SOUTHEASTERN KANE AND SOUTHERN DUPAGE COUNTIES THROUGH 745 PM CDT... AT 653 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR HINCKLEY TO NEAR DALZELL. MOVEMENT WAS EAST AT 50 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, BOLINGBROOK, DOWNERS GROVE, ROMEOVILLE, PLAINFIELD, WOODRIDGE, OSWEGO, BATAVIA, LOCKPORT, HOMER GLEN, OTTAWA, YORKVILLE, HINSDALE, LEMONT, STREATOR, MORRIS, MINOOKA AND PLANO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHEASTERN ILLINOIS. WINDS 45KT MAX HAIL SIZE...0.00 IN