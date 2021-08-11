Strong, potentially severe thunderstorms moving through southern portions of the Chicago Metro area -affecting portions of Livingston, Will, Kankakee, Ford, and Iroquois in Illinois and Jasper and Newton in northwest Indiana; valid until 11:30 am CDT

Weather

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SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
1024 AM CDT WED AUG 11 2021

ILZ023-032-033-039-107-108-INZ010-011-111630-
EASTERN WILL IL-LIVINGSTON IL-SOUTHERN WILL IL-IROQUOIS IL-
KANKAKEE IL-FORD IL-NEWTON IN-JASPER IN-
1024 AM CDT WED AUG 11 2021

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN
LIVINGSTON, SOUTHERN WILL, KANKAKEE, NORTH CENTRAL FORD, IROQUOIS,
NEWTON AND JASPER COUNTIES THROUGH 1130 AM CDT...

AT 1023 AM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS 
ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MANHATTAN TO NEAR FORREST. MOVEMENT 
WAS EAST AT 55 MPH. WIND GUSTS TO 45 MPH HAVE BEEN OBSERVED WITH 
THIS LINE.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PENNY SIZE HAIL.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS 
         POSSIBLE.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
KANKAKEE, BOURBONNAIS, BRADLEY, MANTENO, BRAIDWOOD, RENSSELAER,
WATSEKA, DEMOTTE, FAIRBURY, MOMENCE, GILMAN, KENTLAND, HERSCHER,
CLIFTON, CHATSWORTH, REMINGTON, MOROCCO, WHEATFIELD, LAKE VILLAGE AND
ROSELAWN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 PM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS...AND NORTHWESTERN INDIANA.

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