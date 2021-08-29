Strong, gusty thunderstorms will be moving through portions of Will, Cook, and Kankakee counties through 5:15 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 452 PM CDT SUN AUG 29 2021 ILZ023-104>108-292215- EASTERN WILL IL-SOUTHERN COOK IL-SOUTHERN WILL IL-CENTRAL COOK IL- KANKAKEE IL-NORTHERN WILL IL- 452 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN WILL, NORTH CENTRAL KANKAKEE AND SOUTHEASTERN COOK COUNTIES THROUGH 515 PM CDT... AT 452 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM POSEN TO NEAR MONEE TO NEAR LAKEWOOD SHORES. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, TINLEY PARK, CALUMET CITY, CHICAGO HEIGHTS, ROSELAND, LANSING, OAK FOREST, HARVEY, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON, PARK FOREST, HOMEWOOD, ALSIP, MATTESON, MOKENA, BOURBONNAIS, FRANKFORT, BRADLEY AND STEGER. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. && LAT...LON 4136 8753 4116 8785 4123 8818 4144 8792 4170 8770 4167 8752 TIME...MOT...LOC 2152Z 286DEG 21KT 4162 8768 4141 8785 4127 8804 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH $$ BIRK