Strong, gusty thunderstorms to move through areas south of Chicago and northwest Indiana until through 9:00 pm CDT

Weather

by:

Posted: / Updated: 
SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 
817 PM CDT TUE AUG 24 2021
..STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF LIVINGSTON,
SOUTHEASTERN LA SALLE, SOUTHERN WILL, SOUTHERN GRUNDY, KANKAKEE,
NORTH CENTRAL FORD, NORTHWESTERN IROQUOIS, SOUTHEASTERN COOK,
NORTHWESTERN NEWTON, WEST CENTRAL PORTER AND LAKE COUNTIES THROUGH
900 PM CDT...

AT 816 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM DYER TO HERSCHER TO NEAR FLANAGAN. MOVEMENT WAS
SOUTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
HAMMOND, GARY, CALUMET CITY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO,
CHICAGO HEIGHTS, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING,
KANKAKEE, CROWN POINT, HARVEY, HIGHLAND, MUNSTER, DOLTON, PARK
FOREST, HOMEWOOD AND MATTESON.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS.
MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Popular

Latest News

More News