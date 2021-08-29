Strong, gusty thunderstorms sweeping across northern portions of the Chicago area, will impact portions of DuPage and Cook counties through 3:45 pm CDT

Weather

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SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
302 PM CDT SUN AUG 29 2021

DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL-CENTRAL COOK IL-
302 PM CDT SUN AUG 29 2021

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHERN DUPAGE AND
NORTHERN COOK COUNTIES THROUGH 345 PM CDT...

AT 301 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM ARLINGTON HEIGHTS TO NEAR STREAMWOOD. MOVEMENT
WAS EAST AT 30 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CHICAGO, ELGIN, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, PALATINE,
SKOKIE, DES PLAINES, MOUNT PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW,
BUFFALO GROVE, BARTLETT, OHARE AIRPORT, STREAMWOOD, HANOVER PARK,
WHEELING, PARK RIDGE, NORTHBROOK AND ELK GROVE VILLAGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

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