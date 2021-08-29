Strong, gusty thunderstorms continue to develop ahead of an approaching cold front; will affect portions of Lake, IL, DeKalb, Kane, McHenry, DuPage, and Cook counties through 3:00 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 220 PM CDT SUN AUG 29 2021 ILZ005-006-011>013-103-292000- LAKE IL-KANE IL-DE KALB IL-MCHENRY IL-DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL- 220 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHERN LAKE, EAST CENTRAL DE KALB, NORTHERN KANE, SOUTHEASTERN MCHENRY, NORTHWESTERN DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES THROUGH 300 PM CDT... AT 219 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM LINCOLNSHIRE TO BARRINGTON HILLS TO NEAR MAPLE PARK. MOVEMENT WAS EAST AT 25 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ELGIN, WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, SCHAUMBURG, PALATINE, MOUNT PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW, DEKALB, BUFFALO GROVE, BARTLETT, STREAMWOOD, HANOVER PARK, CARPENTERSVILLE, WHEELING, NORTHBROOK, ELK GROVE VILLAGE, ST. CHARLES, NORTH CHICAGO AND MUNDELEIN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH