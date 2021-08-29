Strong, gusty thunderstorms continue to develop ahead of an approaching cold front; will affect portions of Lake, IL, DeKalb, Kane, McHenry, DuPage, and Cook counties through 3:00 pm CDT

Weather

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SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
220 PM CDT SUN AUG 29 2021

ILZ005-006-011>013-103-292000-
LAKE IL-KANE IL-DE KALB IL-MCHENRY IL-DUPAGE IL-NORTHERN COOK IL-
220 PM CDT SUN AUG 29 2021

...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHERN LAKE, EAST
CENTRAL DE KALB, NORTHERN KANE, SOUTHEASTERN MCHENRY, NORTHWESTERN
DUPAGE AND NORTHWESTERN COOK COUNTIES THROUGH 300 PM CDT...

AT 219 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM LINCOLNSHIRE TO BARRINGTON HILLS TO NEAR MAPLE
PARK. MOVEMENT WAS EAST AT 25 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND 
         UNSECURED OBJECTS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
ELGIN, WAUKEGAN, ARLINGTON HEIGHTS, SCHAUMBURG, PALATINE, MOUNT
PROSPECT, HOFFMAN ESTATES, GLENVIEW, DEKALB, BUFFALO GROVE, BARTLETT,
STREAMWOOD, HANOVER PARK, CARPENTERSVILLE, WHEELING, NORTHBROOK, ELK
GROVE VILLAGE, ST. CHARLES, NORTH CHICAGO AND MUNDELEIN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. 

MAX HAIL SIZE...0.00 IN
MAX WIND GUST...50 MPH

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