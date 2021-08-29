Strong, gusty thunderstorms also moving into portions of Will County and will be affecting those areas through 5:00 pm CDT

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 429 PM CDT SUN AUG 29 2021 ILZ106>108-292200- EASTERN WILL IL-SOUTHERN WILL IL-NORTHERN WILL IL- 429 PM CDT SUN AUG 29 2021 ...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF CENTRAL WILL COUNTY THROUGH 500 PM CDT... AT 429 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER NEW LENOX, MOVING EAST AT 25 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, LOCKPORT, NEW LENOX, MOKENA, FRANKFORT, FRANKFORT SQUARE, MANHATTAN, INGALLS PARK, ELWOOD, PRESTON HEIGHTS AND FAIRMONT. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-80 BETWEEN MILE MARKERS 134 AND 141. I-355 NEAR MILE MARKER 1. THIS INCLUDES... CHICAGOLAND SPEEDWAY...ROUTE 66 RACEWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. && LAT...LON 4136 8788 4142 8813 4157 8804 4151 8779 4148 8779 TIME...MOT...LOC 2129Z 286DEG 21KT 4149 8801 MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH $$