Strong, gusty thunderstorm moving through portions of Kendall and Will counties through about 6 pm

..SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR EAST CENTRAL KENDALL AND WEST CENTRAL WILL COUNTIES UNTIL 600 PM CDT... AT 530 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR SHOREWOOD, MOVING EAST AT 30 MPH. WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, SOUTH ROMEOVILLE, SOUTH PLAINFIELD, LOCKPORT, NEW LENOX, CREST HILL, SHOREWOOD, INGALLS PARK, PRESTON HEIGHTS, FAIRMONT, ROCKDALE AND CRYSTAL LAWNS. THIS INCLUDES...UNIVERSITY OF ST. FRANCIS, CHICAGOLAND SPEEDWAY... ROUTE 66 RACEWAY, JOLIET JUNIOR COLLEGE, AND JOLIET SLAMMERS BASEBALL. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTHEASTERN ILLINOIS.