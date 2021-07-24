Strong, gusty storms that could turn severe moving through southern portions of the Chicago Metro area, including northwest Indiana

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SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
550 PM CDT SAT JUL 24 2021

ILZ023-105>108-INZ001-002-242345-
EASTERN WILL IL-SOUTHERN COOK IL-SOUTHERN WILL IL-KANKAKEE IL-
NORTHERN WILL IL-PORTER IN-LAKE IN-
550 PM CDT SAT JUL 24 2021

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR WILL...NORTHERN KANKAKEE...
SOUTHEASTERN COOK...PORTER AND LAKE COUNTIES UNTIL 645 PM CDT...

AT 550 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM BEVERLY SHORES TO STEGER TO NEAR MANHATTAN.
MOVEMENT WAS SOUTHEAST AT 30 MPH.

WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
JOLIET, HAMMOND, GARY, PORTAGE, MERRILLVILLE, VALPARAISO, CHICAGO
HEIGHTS, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, CROWN POINT, NEW LENOX,
HIGHLAND, MUNSTER, PARK FOREST, MATTESON, MOKENA, FRANKFORT,
CHESTERTON AND CHANNAHON.

THIS INCLUDES...  INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, VALPARAISO
UNIVERSITY, CHANNAHON STATE PARK, CHICAGOLAND SPEEDWAY...ROUTE 66
RACEWAY, GOVERNORS STATE UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, INDIANA
DUNES STATE PARK, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PORTER COUNTY FAIRGROUNDS,
SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND WILL COUNTY FAIRGROUNDS.

A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR
NORTHEASTERN ILLINOIS...AND NORTHWESTERN INDIANA.

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