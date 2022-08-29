
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
117 PM CDT MON AUG 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHEASTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  SOUTHWESTERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  NORTHWESTERN JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 200 PM CDT.

* AT 117 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR PEOTONE,
  MOVING EAST AT 55 MPH.

  THIS IS A DESTRUCTIVE STORM FOR BEECHER, PEOTONE, GRANT PARK, AND 
  LOWELL.

  HAZARD...80 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT 
           CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES. 
           EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  MERRILLVILLE, VALPARAISO, SCHERERVILLE, CROWN POINT, PARK FOREST,
  CEDAR LAKE, STEGER, LOWELL, MANTENO, PEOTONE, DEMOTTE, HEBRON,
  MOMENCE, LAKE VILLAGE, ST. JOHN, CRETE, UNIVERSITY PARK, LAKES OF
  THE FOUR SEASONS, MONEE AND WINFIELD.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES...
 I-57 BETWEEN MILE MARKERS 319 AND 337.
 INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 227 AND 252.

THIS INCLUDES...  GOVERNORS STATE UNIVERSITY, LAKE COUNTY
FAIRGROUNDS, AND WILL COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

PREPARE IMMEDIATELY FOR DAMAGING WINDS AND DEADLY CLOUD TO GROUND
LIGHTNING. SEEK SHELTER INSIDE A WELL-BUILT STRUCTURE. STAY AWAY FROM
WINDOWS.

THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND
SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE
OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE
LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THIS STORM HAS THE POTENTIAL TO CAUSE
SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.

INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD
SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY
LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF
A BUILDING. THIS STORM MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT
PROPERTY DAMAGE.

&&

LAT...LON 4122 8796 4147 8786 4146 8704 4107 8708
TIME...MOT...LOC 1817Z 275DEG 49KT 4137 8785 

TORNADO...POSSIBLE
THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...0.88 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...80 MPH

$$

FRIEDLEIN