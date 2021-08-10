Strong and potentially severe thunderstorms approaching north-central Illinois, including the Rockford area and areas west of the I-39 corridor

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 521 PM CDT TUE AUG 10 2021 ILZ003-008-010-102315- WINNEBAGO IL-OGLE IL-LEE IL- 521 PM CDT TUE AUG 10 2021 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF LEE, OGLE AND WINNEBAGO COUNTIES THROUGH 615 PM CDT... AT 520 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR GALENA TO TAMPICO. ADDITIONAL SCATTERED STRONG STORMS WERE DEVELOPING JUST SOUTHWEST OF THE ROCKFORD METRO. MOVEMENT WAS NORTHEAST AT 40 MPH. ADDITIONAL ORGANIZED STRONGER STORMS, POTENTIALLY REACHING SEVERE LIMITS, WILL LIKELY MOVE INTO THIS AREA AFTER 6 TO 630 PM. HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ROCKFORD, BELOIT, LOVES PARK, MACHESNEY PARK, DIXON, ROSCOE, ROCHELLE, SOUTH BELOIT, ROCKTON, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, POLO, ROCKFORD AIRPORT, CHERRY VALLEY, WINNEBAGO, DAVIS JUNCTION, PECATONICA AND FORRESTON. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE. A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTH CENTRAL ILLINOIS. && LAT...LON 4250 8894 4189 8894 4158 8924 4158 8963 4193 8963 4193 8969 4220 8969 4220 8940 4250 8940 TIME...MOT...LOC 2220Z 234DEG 37KT 4219 9018 4154 8972 MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH $$