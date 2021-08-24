Storms moving into the immediate Chicago area-Severe thunderstorm warning just issued for portions of Lake IL, Kane, McHenry, and Cook counties; valid until 8:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 708 PM CDT TUE AUG 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... EASTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... EASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 815 PM CDT. * AT 707 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR POWERS LAKE TO CRYSTAL LAKE TO NEAR SOUTH ELGIN TO NEAR MONTGOMERY, MOVING EAST AT 40 MPH. THIS LINE OF STORMS HAS A HISTORY OF PRODUCING WIND GUSTS TO 60 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, WAUKEGAN, CICERO, ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, PALATINE, SKOKIE, DES PLAINES, OAK LAWN, BERWYN, MOUNT PROSPECT, WHEATON, HOFFMAN ESTATES, OAK PARK AND DOWNERS GROVE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH