Storms heading out into Lake Michigan Special Marine warning issued; valid through 4:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 241 PM CDT TUE SEP 7 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR... OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 415 PM CDT. * AT 240 PM CDT, CLUSTERS OF STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 26 NM NORTHWEST OF ST. JOSEPH LIGHT TO 11 NM NORTHEAST OF WILMETTE HARBOR TO 6 NM NORTHEAST OF OHARE AIRPORT, MOVING EAST AT 45 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS AND SMALL HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WINTHROP HARBOR AND WAUKEGAN HARBOR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES. HAIL...<.75IN WIND...40KTS