BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
557 PM CDT TUE SEP 20 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO CALUMET HARBOR...
  NEARSHORE WATERS FROM CALUMET HARBOR TO MICHIGAN CITY...
  OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 800 PM CDT.

* AT 557 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR WILMETTE HARBOR TO OHARE AIRPORT TO 6 NM NORTH
  OF AURORA, MOVING SOUTHEAST AT 40 KNOTS.

  HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS AND SMALL HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND 
           SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, 31ST STREET HARBOR, MONROE
  HARBOR, BURNS HARBOR, CALUMET HARBOR, INDIANA HARBOR, MONTROSE
  HARBOR, BURNHAM HARBOR, HAMMOND MARINA, JACKSON PARK HARBOR AND
  BELMONT HARBOR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...


HAIL...<.75IN
WIND...40KTS