BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 557 PM CDT TUE SEP 20 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO CALUMET HARBOR... NEARSHORE WATERS FROM CALUMET HARBOR TO MICHIGAN CITY... OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 557 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WILMETTE HARBOR TO OHARE AIRPORT TO 6 NM NORTH OF AURORA, MOVING SOUTHEAST AT 40 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS AND SMALL HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HARRISON-DEVER CRIB, WILMETTE HARBOR, 31ST STREET HARBOR, MONROE HARBOR, BURNS HARBOR, CALUMET HARBOR, INDIANA HARBOR, MONTROSE HARBOR, BURNHAM HARBOR, HAMMOND MARINA, JACKSON PARK HARBOR AND BELMONT HARBOR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... HAIL...<.75IN WIND...40KTS
Storms headed out into Lake Michigan, Special Marine Warning issued for both near shore and open lake waters from Wilmette Harbor to Michigan City out to mid-lake
by: Steve Kahn
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