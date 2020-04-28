WATCH LIVE
WGN Evening News

Storms have weakened a bit, but are still capable of producing gusty winds as the move through portions of Kendall and Grundy counties

Weather
Posted: / Updated: 
SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
514 PM CDT TUE APR 28 2020

ILZ020-021-282300-
GRUNDY IL-KENDALL IL-
514 PM CDT TUE APR 28 2020

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHERN KENDALL AND NORTHERN
GRUNDY COUNTIES UNTIL 600 PM CDT...

AT 512 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM OVER
SHERIDAN, OR NEAR SERENA, MOVING EAST AT 30 MPH.

WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM.

THIS STRONG THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
  NEWARK AROUND 525 PM CDT.
  MORRIS AROUND 545 PM CDT.
  JOLIET, CHANNAHON AND MINOOKA AROUND 600 PM CDT.

OTHER LOCATIONS IMPACTED BY THIS STORM INCLUDE LISBON AND MILLINGTON.

INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE...
 I-80 BETWEEN MILE MARKERS 108 AND 122.

THIS PREVIOUSLY SEVERE STORM HAS WEAKENED OVER THE PAST HALF HOUR, 
BUT MAY REQUIRE A SEVERE THUNDERSTORM WARNING SHOULD IT STRENGTHEN 
AGAIN.

THIS INCLUDES...  GRUNDY COUNTY SPEEDWAY AND FAIRGROUNDS AND WILLIAM 
G STRATTON STATE PARK.

Share this story

Popular

Latest News

More News