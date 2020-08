2:25PM ..delayed report...Harmon, Lee CO...side peeled of house/branches down3:14PM ..Rochelle, Ogle...small limbs down/poer out north side of town3:30PM...Oswego, Kane CO...Nickel-sized hail3:30PM...DeKalb, DeKalb CO...60 mph winds3:32PM...Rte 25 and Stearns in Kane Co...Penny-sized hail3:32PM...2mi SSE Aurora...Pea/penny-sized hail3:39PM...Plainfield/Naperville RD..DuPage CO...wall cloud with rotation3:30PM...Yorkville, Kendall CO...Trees and limbs down3:41PM...Plainfield area...Golf-ball-sized hail/3-inch dia tree down3:43PM...S of DeKalb, DeKalb CO...tree down blocking road3:53PM...Ottawa, LaSalle CO...large trees/power lines down3:54PM...Mokena, Will CO...65 mph winds4:07PM...Lombard..4-5-block area St. Charles and Grace...tops of trees snapped