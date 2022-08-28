BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
649 PM CDT SUN AUG 28 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND...

  OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 815 PM CDT.

* AT 649 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WILMETTE
  HARBOR, MOVING NORTHEAST AT 45 KNOTS.

  HAZARD...WIND GUSTS IN EXCESS OF 50 KNOTS AND SMALL HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...BOATS COULD SUFFER SIGNIFICANT STRUCTURAL DAMAGE IN HIGH 
           WINDS. SMALL CRAFT COULD CAPSIZE IN SUDDENLY HIGHER 
           WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  WILMETTE HARBOR.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

HAIL...<.75IN
WIND...50KTS