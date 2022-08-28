BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 649 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND... OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 815 PM CDT. * AT 649 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WILMETTE HARBOR, MOVING NORTHEAST AT 45 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS IN EXCESS OF 50 KNOTS AND SMALL HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...BOATS COULD SUFFER SIGNIFICANT STRUCTURAL DAMAGE IN HIGH WINDS. SMALL CRAFT COULD CAPSIZE IN SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WILMETTE HARBOR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... HAIL...<.75IN WIND...50KTS
Special Marine Warning issued for Lake Michigan waters from Winthrop Harbor to Northerly Island; valid through 8:15 pm CDT
by: Steve Kahn
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