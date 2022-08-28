BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 456 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND... OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 700 PM CDT. * AT 456 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 9 NM NORTH OF MCHENRY TO 7 NM NORTHEAST OF ELGIN TO NEAR AURORA, MOVING NORTHEAST AT 40 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS TO NEARLY 50 KNOTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * STRONG THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... WAUKEGAN HARBOR AROUND 525 PM CDT. WINTHROP HARBOR AROUND 535 PM CDT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
Special Marine Warning issued for Chicago area Lake Michigan water from Winthrop Harbor to Northerly Island; valid through 7:00 pm CDT
by: Steve Kahn
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