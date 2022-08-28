BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SPECIAL MARINE WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
456 PM CDT SUN AUG 28 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

  NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO NORTHERLY ISLAND...

  OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...

* UNTIL 700 PM CDT.

* AT 456 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM 9 NM NORTH OF MCHENRY TO 7 NM NORTHEAST OF ELGIN TO
  NEAR AURORA, MOVING NORTHEAST AT 40 KNOTS.

  HAZARD...WIND GUSTS TO NEARLY 50 KNOTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND 
           SUDDENLY HIGHER WAVES.

* STRONG THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
  WAUKEGAN HARBOR AROUND 525 PM CDT.
  WINTHROP HARBOR AROUND 535 PM CDT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...