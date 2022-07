1:14AM…Half-dollar-sized hail…Lakemoor, McHenry CO

1:45AM…Quarter-sized hail…Park City, Lake CO IL

5:18AM…58 mph wind gust…O’Hare Airport, Cook CO

5:35AM…54 mpg wind…Sugar Grove, IL

5:41AM…Tornado touchdown – damaged roof/downed trees…Naperville

7AM…67 mph wind gust…Wheatfield, Jasper CO IN

7:25AM…Nickel-sized hail..Martinton, Iroquois CO

8:17AM…Quarter-sized hail…Polo, Ogle CO

10:14AM…Dime-sized hail…Kempton, Ford CO

10:22AM…Quarter-sized hail – 4SSW of Naperville

10:26AM…Half-inch hail – Bolingbrook, Will CO

