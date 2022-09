10:50PM…Nickel-sized hail2SSW Campton Hills, Kane CO

10:50PM…Nickel-sized hail St. Charles, Kane CO

10:50PM…Ping-pong sized hail (1.50-inch) 2NW Du Page Airport, Kane CO…

10:53PM…Half-Dollar sized hail (1.25-inch) 2ENE St. Charles, Du Page CO…

10:53PM…60 MPH wind Gust…1SW Batavia, Kane CO

11:00PM…Penny-sized hail Du Page Airport

11:10PM…0.70-inch dia hail 1NNW Carol Stream, Du Page CO

