Severe thunderstorms headed for far southern Lake Michigan

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SPECIAL MARINE WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 500 PM CDT SAT JUL 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SPECIAL MARINE WARNING FOR... NEARSHORE WATERS FROM NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR... NEARSHORE WATERS FROM CALUMET HARBOR TO MICHIGAN CITY... OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID LAKE... * UNTIL 600 PM CDT. * AT 500 PM CDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 15 NM NORTHWEST OF NEW BUFFALO TO 13 NM EAST OF HARRISON-DEVER CRIB TO NEAR MIDWAY AIRPORT, MOVING SOUTHEAST AT 25 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS TO 40 KNOTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CALUMET HARBOR, INDIANA HARBOR, BURNS HARBOR, MARINA SHORES AT DUNE HARBOR, 59TH STREET MARINA, HAMMOND MARINA AND JACKSON PARK HARBOR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.