Severe thunderstorms bearing down on the Chicago Metro area… Severe thunderstorm warning issued for portions of Lake IL, McHenry, DuPage, and Cook counties- Valid until 6:00 pm CST

Weather
Posted: / Updated: 
BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
438 PM CST TUE NOV 10 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  LAKE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  EASTERN MCHENRY COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  NORTHERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 600 PM CST.

* AT 435 PM CST, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE 
  EXTENDING FROM RICHMOND TO NEAR DEKALB TO NEAR PLANO, MOVING 
  NORTHEAST AT 55 MPH.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.

  SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS. THESE STORMS HAVE A HISTORY OF 
           PRODUCING DAMAGING 70 MPH WINDS WEST OF THE CHICAGO METRO.

  IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO 
           MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  NORTHWEST SIDE OF CHICAGO, AURORA, NAPERVILLE, ELGIN, WAUKEGAN, 
  ARLINGTON HEIGHTS, EVANSTON, SCHAUMBURG, BOLINGBROOK, PALATINE, 
  SKOKIE, DES PLAINES, BERWYN, MOUNT PROSPECT, WHEATON, HOFFMAN 
  ESTATES, OAK PARK, DOWNERS GROVE, GLENVIEW AND ELMHURST.

THIS INCLUDES...ARGONNE NATIONAL LABORATORY, BROOKFIELD ZOO, OAKTON 
COMMUNITY COLLEGE, TRITON COLLEGE, BENEDICTINE UNIVERSITY, CHAIN O 
LAKES STATE PARK, COLLEGE OF DUPAGE, COLLEGE OF LAKE COUNTY, GREAT 
LAKES NAVAL TRAINING CENTER, HARPER COLLEGE, LAKE FOREST COLLEGE, 
MCHENRY COUNTY COLLEGE, MORAINE HILLS STATE PARK, MORTON ARBORETUM, 
NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, NORTHWESTERN UNIVERSITY, WHEATON 
COLLEGE, AND NORTH CENTRAL COLLEGE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR NORTHEASTERN
ILLINOIS.

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

Share this story

Popular

Latest News

More News