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Severe Thunderstorm Watch extended until 10PM CDT for LaSalle, Lee, Grundy and Kankakee Counties, IL and Lake/Porter Counties, IN

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 9 PM
CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

LA SALLE              LEE

IN NORTHEAST ILLINOIS

GRUNDY                KANKAKEE

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN               PORTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, COAL CITY,
DIXON, GARY, HAMMOND, KANKAKEE, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA,
MERRILLVILLE, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, PORTAGE, STREATOR,
AND VALPARAISO.

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