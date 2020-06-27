Severe Thunderstorm Watch extended until 10PM CDT for LaSalle, Lee, Grundy and Kankakee Counties, IL and Lake/Porter Counties, IN

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 305, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE LEE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY KANKAKEE IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA LAKE IN PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOURBONNAIS, CHESTERTON, COAL CITY, DIXON, GARY, HAMMOND, KANKAKEE, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MERRILLVILLE, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, PORTAGE, STREATOR, AND VALPARAISO.