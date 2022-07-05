WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
1054 PM CDT TUE JUL 5 2022


THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 440 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

LA SALLE              

IN NORTHEAST ILLINOIS

GRUNDY                

THIS INCLUDES THE CITIES OF COAL CITY, LA SALLE, MARSEILLES, 
MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OTTAWA, AND STREATOR.

$$



SEVERE THUNDERSTORM WATCH 440 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LEE                  
OGLE                  WINNEBAGO             

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                KANE                 
KENDALL               LAKE IL               MCHENRY              
WILL                  

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN               PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, 
BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, 
CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, 
EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, 
MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, 
ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, 
ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, 
WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.