WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 527
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
147 PM CDT MON AUG 29 2022

ILC031-037-043-063-089-093-097-099-111-292000-
/O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB               LA SALLE              

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KANE                  KENDALL               LAKE IL              
MCHENRY               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BUFFALO GROVE, 
CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, 
DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GURNEE, LA SALLE, LEMONT, 
LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, 
MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, 
PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, 
WHEATON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.

$$

LMZ740>742-292000-
/O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       

$$

ILC053-075-091-105-197-INC007-073-089-111-127-292100-
/O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS              

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANKAKEE              WILL                  

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN              
NEWTON                PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHESTERTON,
DEMOTTE, DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, 
HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, 
OXFORD, PAXTON, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, 
VALPARAISO, WATSEKA, AND WILMINGTON.

$$

LMZ743>745-292100-
/O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN            

$$