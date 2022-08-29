WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 527 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 147 PM CDT MON AUG 29 2022 ILC031-037-043-063-089-093-097-099-111-292000- /O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 9 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KENDALL LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, GURNEE, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, WHEATON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE. $$ LMZ740>742-292000- /O.CAN.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL $$ ILC053-075-091-105-197-INC007-073-089-111-127-292100- /O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTHEAST ILLINOIS KANKAKEE WILL IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHESTERTON, DEMOTTE, DWIGHT, FAIRBURY, FOWLER, GARY, GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, JOLIET, KANKAKEE, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PAXTON, PONTIAC, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, WATSEKA, AND WILMINGTON. $$ LMZ743>745-292100- /O.CON.KLOT.SV.A.0527.000000T0000Z-220829T2100Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS CALUMET HARBOR IL TO GARY IN GARY TO BURNS HARBOR IN BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN $$
Severe Thunderstorm Watch #527 has been canceled for areas from Chicago west and north, but continues south of Chicago and east into Indiana through 4 pm CDT
by: Steve Kahn
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