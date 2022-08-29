WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 527
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
1224 PM CDT MON AUG 29 2022


THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 527 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 LEE                   OGLE                 
WINNEBAGO             

THIS INCLUDES THE CITIES OF BELVIDERE, BYRON, DIXON, OREGON, 
ROCHELLE, AND ROCKFORD.

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 527 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS              

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

BENTON                JASPER                LAKE IN              
NEWTON                PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF CHESTERTON, DEMOTTE, FOWLER, GARY, 
GIBSON CITY, GILMAN, HAMMOND, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, 
OXFORD, PAXTON, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, VALPARAISO, 
AND WATSEKA.

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 527 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON FOLLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN            


SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB               LA SALLE              

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KANE                  KANKAKEE              KENDALL              
LAKE IL               MCHENRY               WILL                 

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BOLINGBROOK, 
BOURBONNAIS, BUFFALO GROVE, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, 
CRYSTAL LAKE, DEKALB, DOWNERS GROVE, DWIGHT, ELGIN, EVANSTON, 
FAIRBURY, GURNEE, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT, LOMBARD, 
MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, MUNDELEIN, 
NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, 
PLANO, PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, 
WHEATON, WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 527 INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET H