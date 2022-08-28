WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 524
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
324 PM CDT SUN AUG 28 2022

ITHE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 524 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                GRUNDY               
KENDALL               WILL                  

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, CAROL STREAM, CHICAGO, 
COAL CITY, DOWNERS GROVE, EVANSTON, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, 
MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, 
PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, WHEATON, WILMINGTON, 
AND YORKVILLE.


THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 524 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LA SALLE             
LEE                   OGLE                  WINNEBAGO            

IN NORTHEAST ILLINOIS

KANE                  LAKE IL               MCHENRY              

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, 
BUFFALO GROVE, BYRON, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, ELGIN, GURNEE,
LA SALLE, MARSEILLES, MCHENRY, MENDOTA, MUNDELEIN, OREGON, 
OTTAWA, ROCHELLE, ROCKFORD, STREATOR, SYCAMORE, WAUKEGAN, 
AND WOODSTOCK.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 524 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL