WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 493
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
927 PM CDT SAT JUL 23 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 WINNEBAGO             

IN NORTHEAST ILLINOIS

LAKE IL               MCHENRY               

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, BELVIDERE, BUFFALO GROVE, 
CRYSTAL LAKE, GURNEE, MCHENRY, MUNDELEIN, ROCKFORD, WAUKEGAN, 
AND WOODSTOCK.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE