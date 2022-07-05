WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 440
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
434 PM CDT TUE JUL 5 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

BOONE                 DE KALB               LEE                  
OGLE                  WINNEBAGO             

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                KANE                 
KENDALL               LAKE IL               MCHENRY              
WILL                  

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHWEST INDIANA

LAKE IN               PORTER                

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, AURORA, BELVIDERE, 
BOLINGBROOK, BUFFALO GROVE, BYRON, CAROL STREAM, CHESTERTON, 
CHICAGO, CRYSTAL LAKE, DEKALB, DIXON, DOWNERS GROVE, ELGIN, 
EVANSTON, GARY, GURNEE, HAMMOND, JOLIET, LEMONT, LOMBARD, 
MCHENRY, MERRILLVILLE, MUNDELEIN, NAPERVILLE, OAK LAWN, OREGON, 
ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, PORTAGE, ROCHELLE, 
ROCKFORD, SCHAUMBURG, SYCAMORE, VALPARAISO, WAUKEGAN, WHEATON, 
WILMINGTON, WOODSTOCK, AND YORKVILLE.


THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
440 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL       
CALUMET HARBOR IL TO GARY IN                
GARY TO BURNS HARBOR IN                     
BURNS HARBOR TO MICHIGAN CITY IN            
LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE       
LAKE MICHIGAN FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY IN 5NM
OFFSHORE TO MID LAKE