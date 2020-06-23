Severe Thunderstorm Watch #294 canceled for all Illinois counties but continues in northwest Indiana until its 9 pm CDT/10 pm EDT expiration

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 294 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 753 PM CDT MON JUN 22 2020 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 294 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 9 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN EAST CENTRAL ILLINOIS FORD IROQUOIS IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE IN NORTHEAST ILLINOIS COOK GRUNDY KANKAKEE KENDALL WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHICAGO, COAL CITY, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, PAXTON, PLANO, PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, WATSEKA, WILMINGTON, AND YORKVILLE. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 294 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL SEVERE THUNDERSTORM WATCH 294 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA.. BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER THIS INCLUDES THE CITIES OF CHESTERTON, DEMOTTE, FOWLER, GARY, HAMMOND, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, AND VALPARAISO.