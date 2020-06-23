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Severe Thunderstorm Watch #294 canceled for all Illinois counties but continues in northwest Indiana until its 9 pm CDT/10 pm EDT expiration

Weather
Posted: / Updated: 
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 294
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
753 PM CDT MON JUN 22 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 294 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS CANCELS 9 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            

IN EAST CENTRAL ILLINOIS

FORD                  IROQUOIS              

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

LA SALLE              

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  GRUNDY                KANKAKEE             
KENDALL               WILL                  

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CHICAGO, 
COAL CITY, DWIGHT, EVANSTON, FAIRBURY, GIBSON CITY, GILMAN, 
JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, LEMONT, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA,
MORRIS, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, OTTAWA, PARK FOREST, 
PAXTON, PLANO, PONTIAC, SCHAUMBURG, STREATOR, WATSEKA, 
WILMINGTON, AND YORKVILLE.


THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 294 FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL       
WILMETTE HARBOR TO NORTHERLY ISLAND IL      
NORTHERLY ISLAND TO CALUMET HARBOR IL  

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 294 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ 
THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 
5 COUNTIES IN NORTHWEST INDIANA.. BENTON JASPER LAKE IN NEWTON PORTER

 THIS INCLUDES THE CITIES OF CHESTERTON, DEMOTTE, FOWLER, GARY, HAMMOND, KENTLAND, MERRILLVILLE, MOROCCO, OXFORD, PORTAGE, RENSSELAER, ROSELAWN, AND VALPARAISO.

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