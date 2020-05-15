Severe thunderstorm watch #183 has been extended in area to include the following counties..DeKalb, Cook, DuPage and Kane-Valid until 1am Friday morning

Weather
Posted: / Updated:

De

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 183
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL
1131 PM CDT THU MAY 14 2020

ILC031-037-043-089-150600-
/O.EXA.KLOT.SV.A.0183.000000T0000Z-200515T0600Z/

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 183 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 1 AM CDT FRIDAY

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

DE KALB               

IN NORTHEAST ILLINOIS

COOK                  DUPAGE                KANE                 

THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CAROL STREAM, CHICAGO, 
DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, LEMONT, LOMBARD, 
NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, 
SYCAMORE, AND WHEATON.

$$

ILC063-091-093-099-103-105-197-150600-
/O.CON.KLOT.SV.A.0183.000000T0000Z-200515T0600Z/

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT FRIDAY
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN CENTRAL ILLINOIS

LIVINGSTON            

IN NORTH CENTRAL ILLINOIS

LA SALLE              LEE                   

IN NORTHEAST ILLINOIS

GRUNDY                KANKAKEE              KENDALL              
WILL                  

THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, COAL CITY, 
DIXON, DWIGHT, FAIRBURY, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, MARSEILLES, 
MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OSWEGO, OTTAWA, PLANO, PONTIAC, 
STREATOR, WILMINGTON, AND YORKVILLE.

Share this story

Popular

Latest News

More News