Severe thunderstorm watch #183 has been extended in area to include the following counties..DeKalb, Cook, DuPage and Kane-Valid until 1am Friday morning

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WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 183 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 1131 PM CDT THU MAY 14 2020 ILC031-037-043-089-150600- /O.EXA.KLOT.SV.A.0183.000000T0000Z-200515T0600Z/ THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 1 AM CDT FRIDAY IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE KANE THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, CAROL STREAM, CHICAGO, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, LEMONT, LOMBARD, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, PARK FOREST, SCHAUMBURG, SYCAMORE, AND WHEATON. $$ ILC063-091-093-099-103-105-197-150600- /O.CON.KLOT.SV.A.0183.000000T0000Z-200515T0600Z/ SEVERE THUNDERSTORM WATCH 183 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS LIVINGSTON IN NORTH CENTRAL ILLINOIS LA SALLE LEE IN NORTHEAST ILLINOIS GRUNDY KANKAKEE KENDALL WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, COAL CITY, DIXON, DWIGHT, FAIRBURY, JOLIET, KANKAKEE, LA SALLE, MARSEILLES, MENDOTA, MINOOKA, MORRIS, OSWEGO, OTTAWA, PLANO, PONTIAC, STREATOR, WILMINGTON, AND YORKVILLE.