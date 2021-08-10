Severe thunderstorm warning now issued for portions of Cook, Will, and DuPage counties; valid until 8:30 pm CDT

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BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
655 PM CDT TUE AUG 10 2021

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  NORTHERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...
  COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS...

* UNTIL 830 PM CDT.

* AT 654 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO NEAR NEWARK, MOVING EAST AT 35 
  MPH. THIS STORM PRODUCED A 58 MPH GUST AT AURORA AIRPORT IN SUGAR 
  GROVE.

  HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE 
           TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, 
           ROOFS, AND OUTBUILDINGS.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, CICERO, HAMMOND, EVANSTON,
  BOLINGBROOK, SKOKIE, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, BERWYN,
  WHEATON, OAK PARK, DOWNERS GROVE, ELMHURST, LOMBARD, CAROL STREAM
  AND ROMEOVILLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.

THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...1.00 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...70 MPH

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