Severe thunderstorm warning now issued for portions of Cook, Will, and DuPage counties; valid until 8:30 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 655 PM CDT TUE AUG 10 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 830 PM CDT. * AT 654 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MAPLE PARK TO NEAR NEWARK, MOVING EAST AT 35 MPH. THIS STORM PRODUCED A 58 MPH GUST AT AURORA AIRPORT IN SUGAR GROVE. HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CHICAGO, AURORA, JOLIET, NAPERVILLE, CICERO, HAMMOND, EVANSTON, BOLINGBROOK, SKOKIE, ORLAND PARK, TINLEY PARK, OAK LAWN, BERWYN, WHEATON, OAK PARK, DOWNERS GROVE, ELMHURST, LOMBARD, CAROL STREAM AND ROMEOVILLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH