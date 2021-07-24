Severe thunderstorm warning just issued for west-central Will County…valid until 6:15 pm

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 536 PM CDT SAT JUL 24 2021 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WEST CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 615 PM CDT. * AT 535 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER SHOREWOOD, OR OVER SOUTH PLAINFIELD, MOVING EAST AT 30 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... JOLIET, SOUTH PLAINFIELD, LOCKPORT, NEW LENOX, HOMER GLEN, CHANNAHON, CREST HILL, SHOREWOOD, INGALLS PARK, PRESTON HEIGHTS, FAIRMONT, ROCKDALE AND CRYSTAL LAWNS. THIS INCLUDES... UNIVERSITY OF ST. FRANCIS, CHICAGOLAND SPEEDWAY... ROUTE 66 RACEWAY, JOLIET JUNIOR COLLEGE, AND JOLIET SLAMMERS BASEBALL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.