BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE
139 PM CDT MON AUG 29 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
  SOUTHEASTERN PORTER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...
  EASTERN JASPER COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA...

* UNTIL 230 PM CDT.

* AT 138 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
  EXTENDING FROM NEAR ST. JOHN TO NEAR HOPKINS PARK, MOVING EAST AT
  65 MPH.

  THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR WHEATFIELD AND DUNNS BRIDGE.

  HAZARD...80 MPH WIND GUSTS.

  SOURCE...RADAR INDICATED.

  IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT 
           SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT 
           CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES. 
           EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
  VALPARAISO, WHEATFIELD, KOUTS, HANGING GROVE, DUNNS BRIDGE, BAILEYS
  CORNER AND MALDEN.

THIS INCLUDES...  PORTER COUNTY FAIRGROUNDS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.

THIS IS AN EXTREMELY DANGEROUS SITUATION WITH TORNADO LIKE WIND
SPEEDS EXPECTED. MOBILE HOMES AND HIGH PROFILE VEHICLES ARE
ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO WINDS OF THIS MAGNITUDE AND MAY BE
OVERTURNED. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE
LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS HAVE THE POTENTIAL TO CAUSE
SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.

INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD
SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY
LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF
A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT
PROPERTY DAMAGE.

TORNADO...POSSIBLE
THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...DESTRUCTIVE
HAIL THREAT...RADAR INDICATED
MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WIND THREAT...RADAR INDICATED
MAX WIND GUST...80 MPH