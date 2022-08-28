BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 239 PM CDT SUN AUG 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... OGLE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... CENTRAL LEE COUNTY IN NORTH CENTRAL ILLINOIS... * UNTIL 345 PM CDT. * AT 238 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MOUNT MORRIS TO 6 MILES WEST OF WOODHAVEN LAKES, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DIXON, ROCHELLE, BYRON, OREGON, MOUNT MORRIS, AMBOY, DAVIS JUNCTION, HILLCREST, STILLMAN VALLEY, FRANKLIN GROVE, ASHTON, LOST NATION, WOODHAVEN LAKES, CRESTON, LINDENWOOD, MONROE CENTER, GRAND DETOUR, STEWARD, ELDENA AND LEE CENTER. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-39 BETWEEN MILE MARKERS 94 AND 114. I-88 BETWEEN MILE MARKERS 55 AND 82. THIS INCLUDES... CASTLE ROCK STATE PARK, LEE COUNTY FAIRGROUNDS, LOWDEN STATE PARK, AND OGLE COUNTY FAIRGROUNDS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
Severe thunderstorm warning just issued for portions of Ogle and Lee counties in north-central Illinois; valid until 3:45 pm CDT
by: Steve Kahn
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